Aestratégia montada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) da Prefeitura de Rio Branco para garantir vacinação prioritária contra o vírus da influenza para idosos e profissionais de saúde se mostrou exitosa. Nesta segunda-feira, 23, primeiro dia da primeira fase da campanha, um total de 1930 pessoas foram vacinadas. Dessas, 1430 foram vacinadas sem sair do carro. As demais, 500 pessoas, foram vacinadas no domicílio.

Essas duas estratégias de vacinação, nominadas “Vacina no Carro” e “Vacina em Casa”, permitem que, principalmente, idosos, tenham maior comodidade na vacinação, evitando que esses tenham que serem expostos a locais com aglomeração de pessoas.

A Vacina no carro está acontecendo no antigo pátio de vistoria do Detran, na avenida Nações Unidas, em frente ao 7º BEC, das 07 às 17 horas, sem intervalo para o almoço.

Já a Vacina em Casa é realizada por equipes da Semsa, que visitam as residências dos idosos cadastrados no Sistema Municipal de saúde e no Cras. Os não-cadastrados, porém, podem solicitar vacinação em casa através do telefone 3224-4269. Os profissionais de saúde estão sendo vacinados nas unidades básicas de saúde, no período da tarde.

Essa primeira fase, com vacinação em casa e nos carros, segue até o dia 15 de abril.

A partir do dia 16 de abril, acontece a segunda fase da campanha de vacinação. A partir de então, serão vacinados doentes crônicos, professores (rede pública e privada) e profissionais das forças de segurança e salvamento.

A terceira fase acontece a partir de 9 de maio. Nesse momento será a vez de crianças de seis meses a menores de seis anos, pessoas com 55 a 59 anos, gestantes e até 45 dias após o parto, pessoas com deficiência, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.