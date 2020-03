O ex-senador Jorge Viana divulgou em sua conta no instagram na tarde desta segunda-feira, 23, que o teste que fez para o coronavírus (Covid-19) deu positivo. O petista informou que está em Brasília a pelo menos uma semana em função do trabalho.

“Como viajei de avião e transitei por aeroportos, sendo que a transmissão comunitária do coronavírus já era uma realidade no Brasil, desde então me recolhi no isolamento residencial, trabalhando em casa e seguindo orientação médica de ficar em casa”, disse o petista.

Viana afirmou que não apresenta sintomas. “Vou seguir minha quarentena e tomar todos os cuidados necessários. Que Deus nos ajude. Agradeço as orações e à solidariedade”, enfatizou.

Em seu comunicado, o ex-senador finalizou pedindo para que cada um colabore para que o coronavírus não se torne a maior tragédia de nossas vidas.

Viana, Zen e Cesário foram os três petistas diagnosticados até agora que participaram de uma agenda política em Capixaba, onde o presidente da Cooperacre, Manoel José Gameleira, 81 anos, estava e foi confirmado como um dos primeiros casos.