A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), ampliou de duas para quatro o número de equipes que atuam na vacinação de idosos no carro, pelo sistema drive trhu. A medida foi tomada para garantir maior agilidade e maior capacidade de atendimento a esse público alvo. Da mesma forma, as equipes que estão atendendo com a vacinação de idosos e de seus cuidadores nas residências também estão sendo ampliadas.

A vacina no carro é realizada no local onde funcionava o pátio de vistoria do Detran, na avenida Nações Unidas, em frente ao 7º BEC. Já para a vacina em casa, as equipes estão tomando como base o cadastro dos Cras e estão percorrendo os abrigos em toda a cidade.

A Prefeitura também disponibilizou o telefone 3224-4269 para atender chamados para vacinação de idosos que não estão cadastrados no Sistema Municipal de Saúde e nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras).

“Devido à grande procura nesse primeiro dia, suspendemos o intervalo de almoço, permitindo que todos possam ser devidamente atendidos, seja nos carros, seja em casa”, disse o secretário da Semsa, Oteniel Almeida.

“Queremos lembrar a todos que continuaremos com essas estratégias de vacinação até o dia 15, quando daremos início a uma nova fase dessa campanha”, garantiu.

As novas fases têm início no dia 16 de abril, com a vacinação de doentes crônicos, professores (rede pública e privada) e profissionais das forças de segurança e salvamento e, a partir de 9 de maio, com a vacinação de crianças com idade entre seis meses e seis anos, pessoas entre 55 e 59 anos, gestantes, mulheres com até 45 dias após o parto, pessoas com deficiência, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

Serviço

Primeira Etapa -23 de março

A Prefeitura de Rio Branco utilizará as seguintes estratégias para evitar aglomerações de pessoas nos postos de vacinação:

Vacina sem sair do carro – das 8h às 12h e das 14h às 17h para pessoas 60 anos ou mais e profissionais da saúde.

Na avenida Nações Unidas (antigo pátio de vistoria do Detran)

Vacinação em domicílio para idosos e pessoas acamadas cadastrados no Sistema de Saúde Municipal, nos Cras e internos do Lar dos Vicentinos e Colônia Souza Araújo. Atendimentos também podem ser solicitados pelo Disque Saúde: 3224-4269.

Todas as Unidades Básicas de Saúde manterão em funcionamento suas salas de vacina para fazer a imunização dos profissionais da área da saúde.

Segunda Etapa

16 de abril – doentes crônicos, professores (rede pública e privada) e profissionais das forças de segurança e salvamento.

Terceira Etapa

9 de maio –crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com 55 a 59 anos, gestantes e até 45 dias após o parto, pessoas com deficiência, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que cumprem medidas socioeducativas e população privada de liberdade.