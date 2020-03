A Polícia Militar do município de Brasileia prendeu na noite deste domingo (22), após uma denúncia, o idoso Mário de Oliveira, de 70 anos, que foi capturado em flagrante tentando estuprar três indígenas.

O fato aconteceu dentro de um comércio, localizado na Avenida Manoela Marinho Montes, parte alta da cidade.

Tudo começou quando uma denúncia feita via Ciosp levou os militares até o local, por volta das 18h. Chegando lá, os agentes perceberam alguns movimentos estranhos dentro do estabelecimento. Quando anunciaram que ali estavam, rapidamente Manoel fez com que as vítimas saíssem pela porta dos fundos – quando foi frustrado pela polícia.

Duas das vítimas são menores, uma com 9 e outra com 13 anos. A terceira, com 27, seria mãe de uma delas. O idoso tentou impedir o flagrante, evitando que os policiais entrassem.

Imediatamente as três foram identificadas pelos agentes, que fizeram a abordagem no local.

Ao serem indagadas pelos policiais, as indígenas da etnia Jaminawa informaram que sempre estavam no local realizando favores para Manoel, em troca de dinheiro e outros tipos de ‘ajuda’.

Preso em flagrante sob acusação de estupro de vulnerável, o ancião foi algemado e levado para a delegacia de Brasileia. As menores e a maior, junto com testemunhas, também foram juntos para serem ouvidas pelo delegado plantonista.