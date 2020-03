Pelo sistema drive-thru, equipes de vacinação imunizam idosos, que são vacinados sem descer do veículo. O horário de atendimento inicia às 8 horas da manhã e segue interruptamente até às 17horas

Nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 23, a equipe de profissionais de Saúde, da Prefeitura de Rio Branco entre os quais enfermeiros e técnicos de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) estavam a postos no antigo pátio de vistoria do Detran, localizado na avenida Nações Unidas, em frente ao 7º BEC, para receber e imunizar pessoas idosas, no primeiro no primeiro dia da Campanha Nacional de Vacinação contra o vírus influenza, que provoca um dos tipos mais comuns de gripe.

Além do empenho dos profissionais da SEMSA que apresentam agilidade e cuidado na imunização dos idosos, os agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTRANS) estão no local e entorno orientando o trânsito que, apesar do volume de procura, apresenta boa fluidez. De acordo com dados da SEMSA a previsão é que cerca 47 mil a 65mil pessoas idosas sejam imunizadas em Rio Branco.

1ª Etapa

Nesta primeira etapa, que segue até 15 de abril, a prefeita Socorro Neri explicou que na capital acreana serão adotadas três estratégias. “Duas estratégias são direcionadas para as pessoas idosas: “Vacina sem sair do carro” e “Vacina em casa”, como forma de imunizá-las do vírus da gripe Influenza e protegê-las da infecção do Coronavírus. Já os profissionais da saúde serão vacinados nas unidades básicas de saúde, no período da tarde”.

Idosos a partir de 60 anos e profissionais da saúde, que trabalham na linha de frente do enfrentamento ao novo coronavírus, formam o grupo prioritário desta primeira etapa de vacinação contra a Influenza.

Preocupada com a saúde dos pais, a Adriana Buni levou os dois para vacinação. “Minha menina nos trouxe. Todos nós temos de nos cuidarmos nesse período, gostei muito dessa ação da prefeitura é um cuidado a mais com todos nós”, contou Nonclair Buni, de 60 anos de idade e que já havia se vacinado. “Sou hipertensa, tenho bronquite asmática. Tenho respeitado a quarenta. Uma ação como essa é importante, é muito bom porque nos protege da gripe também”, ressaltou Suely Buni.

Quem também não perdeu tempo e já está imunizado contra à gripe é o casal de idosos, Valdenia Saboia e Edízio Lima, juntos há 10 anos, o casal vivência mais esse momento lado a lado. “É muito gratificante uma ação assim, principalmente, em uma época onde todos estamos preocupados, essa é uma ação louvável da prefeitura. A prefeita tá de parabéns”, resumiu Valdenia. “É preciso todo cuidado e as pessoas devem se proteger, cuidar da própria saúde. Está é uma ação louvável e população tem de fazer sua parte também”.