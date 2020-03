A advogada Isabela Fernandes, diretora-tesoureira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-AC), primeiro caso de coronavírus do Acre, teve uma piora em seu quadro de saúde nesta segunda-feira, 23.

Isabela que tem asma, deu entrada na Unimed com muitas dificuldades de respirar. Segundo apurou o ac24horas, a paciente vai ser levado para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para que possa respirar por meio de ventilação mecânica e não está descartada a utilização de uma UTI aérea, caso os médicos que a estão acompanhando analisem necessário.

A advogada contraiu coronavírus ao participar de um evento nacional da OAB Mulher em Salvador, no início do mês.