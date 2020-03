Um homem foi preso por porte ilegal de arma, disparo em via pública e por roubo de veículos, na manhã deste sábado (21), no Bairro Jardim Primavera, no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Os policiais militares foram atender uma denúncia anônima via CIOSP de disparo de arma de fogo em via pública, e ao chegar no local denunciado, a guarnição abordou o suspeito. Na revista pessoal, os policiais conseguiram aprender uma arma e várias munições intactas, e ainda mais uma motocicleta que foi roubada na capital, mas estava sendo usada para a prática de vários crimes na cidade.

Já a segunda apreensão foi realizado no Bairro do Segundo Distrito de Sena Madureira, e também depois de uma denúncia anônima. Os militares estavam realizando uma ronda de rotina quando foram informados via CIOSP que havia uma motocicleta abandonada na rua. Ao chegar no local, a PM confirmou o que a denúncia tinha sido feita.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado que foi encaminhado juntamente com a arma e as duas motocicletas roubadas para a Delegacia de Policia Civil em Sena Madureira.