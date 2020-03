O corpo de Giliardson Silva da Costa, de 29 anos, foi encontrado, na tarde deste domingo (22), em uma área de mata na Estrada do Calafate, no Bairro Valdemar Maciel, próximo à ponte do Cemitério Morada da Paz, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, um morador caminhava por dentro dessa área de mata e encontrou a ossada humana, em seguida, ligou para o CIOSP e relatou o que havia acabado de achar.

Uma guarnição da Polícia Militar se deslocou até o local e, após caminhar 10 minutos pela mata, chegaram onde o corpo estava. Os documentos da vítima aimda foram encontrados próximos ao cadáver.

Após a confirmação que se tratava de uma ossada humana, os militares isolaram a área para o trabalho dos peritos e acionaram os agentes do Instituto Médico Legal (IML), que estiveram no local e realizaram o trabalho de identificação do corpo.

Segundo os peritos, o corpo de Giliardson já estava naquele local por cerca de um mês e meio, aproximadamente. Ainda não se sabe a motivação do crime. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).