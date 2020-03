A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio da Gerência da UPA do Segundo Distrito, informa que a paciente filmada, chegando para atendimento, sofreu uma crise de ansiedade.

De acordo com a gerente-geral da unidade, Dora Vitorino, a paciente toma medicamentos controlados e não apresentou qualquer outro problema de saúde que não o de uma crise de ansiedade.

“Essa senhora veio acompanhada de dois filhos e o esposo, após sofrer uma crise de cunho psicológico. Nada mais grave. Foi atendida por nosso pessoal e retornou para a casa”, explica Dora Vitorino.

A gerente da UPA do Segundo Distrito, que segue sendo referência para o recebimento de pessoas com suspeitas de Covid-19, para realizar testes, faz um apelo para que as pessoas não compartilhem conteúdos que possam atrapalhar o bom andamento dos trabalhos dos profissionais da unidade.

“Reforçamos o nosso atendimento na recepção com enfermeiros, técnicos de enfermagens e servidores administrativos para auxiliar as pessoas que chegam à nossa unidade. Mas vale ressaltar, não há motivos para pânico”, afirma a gerente.

*Rio Branco, AC, 22 de março de 2020.*

*Secretaria de Estado de Saúde do Acre*