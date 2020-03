O jovem Alan Franscisco Morais Dantas, de 19 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu, na madrugada deste domingo (22), no pronto-socorro de Rio Branco. O rapaz havia se envolvido em um acidente de moto neste sábado (21), na BR-364, a estrada do Aeroporto Internacional de Rio Branco.

Alan conduzia uma motocicleta de 750 cilindradas, em alta velocidade pela rodovia, mas acabou perdendo o controle do veículo e atropelou um policial penal, que também é ciclista e estava praticando o esporte na companhia de amigos.

O acidente foi tao grave que, depois de atropelar o ciclista, o condutor da moto ainda bateu em um poste de energia elétrica, que acabou quebrando ao meio com a força do impacto, caindo, em seguida, dentro de uma vala que fica às margens da via.

No hospital foi constatado que Alan tinha sofrido um traumatismo craniano gravíssimo, e estava com várias fraturas espalhadas pelo corpo. Ele chegou no PS em coma e entubado, mas horas depois, não resistiu a gravidade dos ferimentos e morreu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital.

O ciclista atropelado segue internado no pronto-socorro. Ele teve uma fratura exposta na perna, e seu estado de saúde continua estável.