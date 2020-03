A primeira tempestade do ano de 2020 em Rio Branco aconteceu entre a tarde e a noite deste sábado (21) e gerou muitas ocorrências. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para sete ocorrências em Rio Branco, duas em Senador Guiomard (queda de árvore e casa destelhada) e uma gravíssima em Sena Madureira, que foi uma queda de árvore com duas mortes e dois feridos.

Em Sena Madureira, Lucilene Gonçalves Nascimento, de 35 anos e o filho Ryan Nascimento Silva, de 7 anos, morreram e mais duas pessoas ficaram feridas, após um árvore cair em em cima de uma motocicleta que eles andavam.

O fato acomteceu no km 28, no Ramal Favo Mel, com saída no Km 21 da BR-364 sentido Sena Madureira a Rio Branco.

Segundo informações de populares, Lucilene é evangélica e passou todo o período do dia em uma igreja, quando resolveu ir para sua residência, foi na casa de sua mãe e esperou seu marido que estava jogando futebol. Quando ela estava chegando na casa dela, passando em frente a mesma igreja que passou o dia, uma árvore caiu em cima da motocicleta que a família era transportada. Além das duas pessoas que morreram, ainda ficaram feridos José Rosemir da Silva, 37 anos, e uma criança de 3 meses de vida, com uma lesão na perna e a bebê teve escoriações na cabeça e pelo corpo.

A família foi socorrida por moradores do ramal e levada para um residência para aguardar a vinda de socorro do Corpo de Bombeiros Militar, que quando chegaram só puderam atestar a morte de Lucilene e seu filho Ryan por traumatismo craniano.

As vítimas feridas foram levadas para o Hospital João Câncio Fernandes, como também os corpos que estão a espera de serem encaminhados para o Instituto Médico Legal IML em Rio Branco, para realizar os exames cadavéricos.