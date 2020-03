Na noite deste sábado, 21, o Corpo de Bombeiros de Rio Branco atendeu 7 ocorrências de quedas de árvores e destelhamento de casa, consequência da forte ventania que atingiu a cidade por volta das 21h.

Os bairros atingidos foram, quinze, estação experimental, Tancredo Neves, Montanhês e Zona rural do Quixadá. Além do município de Senador Guiomard.

No Quixadá, a árvore caiu sobre a residência, mas não houve vítimas fatais. Da mesma forma se deu no Ramal do Macarrão (sem vítimas).

Já em Sena Madureira, foi no Ramal Mário Lobão, km 28, por volta das 19h30min. Uma família trafegava em uma moto, quatro ocupantes, no momento de um temporal. Em determinado trecho, uma árvore caiu sobre a família e vitimou fatalmente duas pessoas. Laura Nascimento da Silva, 8 meses e José Rosemir da Silva 37 anos. Uma guarnição de bombeiros militares deslocou-se rapidamente para o local, porém antes do destino, caíra outra árvore, interditando o ramal, a qual foi necessária a remoção para prosseguir com a viatura. Todas as vítimas foram resgatadas e levadas para o hospital de Sena Madureira. E a missão encerrou-se a 1h40min deste domingo.

Já na manhã deste domingo, houve um princípio de incêndio em um supermercado local (Antônio da rocha Viana), curto-circuito na fiação elétrica do ar condicionado, mas tudo foi controlado a tempo e feita uma grande vistoria no prédio para ficar seguro.

Uma tentativa de suicídio e dois consumados.