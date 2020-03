Moradores do Bairro Ilson Ribeiro, na região do Calafate, em Rio Branco, viveram momentos de terror na tarde deste domingo (22), durante um confronto armado entre as facções Comando Vermelho e Bonde dos 13.

Segundo informações de moradores, dois criminosos que fazem parte de uma facção rival a que “domina” o Ilson Ribeiro passaram atirando contra algumas casas que, possivelmente, pertenceriam a faccionados. Em seguida, membros da facção do bairro apareceram e efetuaram disparos contra a dupla, provocando uma intensa troca de tiros.

Após serem perseguidos, os homens largaram a motocicleta e entraram em uma área de mata, mesmo assim, muitos tiros foram disparados e a comunidade ficou em pânico. Muitos moradores também chegaram a relatar o fato nas redes sociais.

Ao ouvir o tiroteio, os populares rapidamente acionaram a Polícia Militar via CIOSP. Uma guarnição do Batalhão de Operações Especial BOPE esteve no local realizando ronda ostensiva, mas ninguém foi encontrado. Não há informações de feridos.