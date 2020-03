Um adolescente de 17 anos foi ferido com um tiro no ombro, na tarde deste domingo (22), após assaltar um casal em um ramal no Bairro Amapá, em Rio de Branco.

Segundo informações da polícia, o casal estava trafegando pelo ramal do Rodo em uma motocicleta, quando o jovem e um comparsa saíram de dentro da mata e anunciaram o assalto. Após recolher os pertences do casal, os bandidos subiram na moto das vítimas e saíram em fuga pela Via Verde.

Poucos metros do local do assalto, o alarme da moto disparou e travou o veículo, chamando a atenção de um policial à paisana que também passava pelo ramal. O adolescente tentou atirar contra o agente de segurança, mas a arma falhou, então, o policial sacou uma arma da cintura e efetuou um tiro que atingiu o menor no ombro. O comparsa do jovem fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, prestou os primeiros socorros e encaminhou o menor ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar o comparsa do bandido, mas ele não foi preso até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).