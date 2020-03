Como parte do conjunto de medidas emergenciais determinadas pela prefeita Socorro Neri, a higienização dos transportes coletivos, em Rio Branco já está sendo realizada. Para manter o mínimo necessário da frota funcionando, a Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte (RBTrans) reuniu as empresas para passar as orientações e solicitar o cumprimento das medidas de limpeza da frota.



Além da higienização dos veículos, as empresas também estão cuidando das linhas de entrada e saída do Terminal Urbano, bem como os balcões, roletas e bancos. A limpeza da parte interna do Terminal também foi intensificada.

A RBTrans está cuidando da parte interna do Terminal Central, dos cinco terminais de integração e da Rodoviária Internacional de Rio Branco e além de orientar a população com material informativo, disponibiliza produtos de limpeza nos banheiros.

Na Rodoviária, desde quarta equipes da Vigilância Sanitária estão abordando e orientando passageiros que chegam de outros estados.