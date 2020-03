As equipes das áreas de Esporte, Juventude e Saúde da Prefeitura de Rio Branco realizaram na manhã deste sábado, 21, o fechamento dos equipamentos esportivos para evitar aglomeração de pessoas durante o período de crise causada pela contaminação de covid-19, causada pelo novo coronavírus.

As equipes fizeram fixaram placas nesses locais informando os motivos para o fechamento e garantindo que todos serão liberados logo que as autoridades de saúde confirmem não haver mais riscos para a população.

Os locais que foram fechados são os seguintes: Academias de Saúde, Quadra de areia no Manoel Julião; quadra de grama sintética do Residencial Iolanda; quadra de grama sintética do Tangará; quadra de grama sintética do Tucumã; complexo esportivo do Universitário: Ginásio coberto, quadra de grama sintética, quadra de areia, playground; quadra poliesportiva coberta do Jarbas Passarinho; quadra de grama sintética do Xavier Maia; quadra de Areia do Xavier Maia; quadra de grama sintética do Defesa Civil, parquinho e a quadra de grama sintética do Raimundo Melo.