Um homem ainda não identificado se envolveu em uma grave acidente e, após a colisão, foi parar em cima de um carro, na tarde deste sábado (21), no cruzamento das ruas Minas Gerais com Pernambuco, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, o motociclista trafegava sentido bairro-centro, quando acabou batendo na traseira de um veículo Siena, que trafegava no mesmo sentido. O impacto foi tão forte que o homem que estava pilotando a moto foi arremessado sobre outro carro de modelo Ônix, que vinha no sentido contrário.

Após o acidente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros atendimentos à vítima, que na colisão acabou tendo uma fratura exposta na perna direita. Após o atendimento, o homem foi levado para o pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito também estive no local e isolou a área para os trabalhos da perícia. Os condutores dos veículos permaneceram no local do acidente, até a chegada da guarnição da BPtrans.