O policial penal Adevaldo Pereira da Silva, 40 anos, foi atropelado por uma motocicleta em alta velocidade, na tarde deste sábado (21), na Estrada do Aeroporto Internacional de Rio Branco.

Segundo informações de populares, o jovem Alan, 24 anos, conduzia uma moto de 750 cilindradas, quando acabou atropelando o policial penal, que também é ciclista e estava praticando o esporte na companhia de amigos.

Ainda segundo populares, após atropelar o ciclista, o condutor da moto ainda bateu em um poste de energia elétrica, que acabou quebrando ao meio com a força do impacto, caindo, em seguida, dentro de uma vala que fica às margens da via.

Depois do acidente, os amigos de Adevaldo acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas ambulâncias ao local para atender as vítimas. Alan teve traumatismo craniano gravíssimo e múltiplas fraturas espalhadas pelo corpo. Já Adevaldo teve uma fratura exposta na perna esquerda e várias escoriações.

Ambos foram encaminhados para o pronto-socorro de Rio Branco. Alan chegou no hospital em coma, entubado e estado de saúde gravíssimo. O policial Adevaldo está em estado estável.

O Policiamento de Trânsito esteve no local do acidente e isolou a área para os trabalhos da perícia. A moto foi removida do local por um guincho. O Boletim de Ocorrência de Trânsito foi confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal. O laudo estará disponível em dentro de 30 dias.