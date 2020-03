Um idoso de 81 anos foi atropelado e morreu após o acidente, na manhã deste sexta-feira (20), na Avenida Mâncio Lima, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, o idoso tentou atravessar a avenida, mas uma motocicleta que trafegava pelo local não teve tempo de frear e acabou colidindo contra o ancião.

Após o acidente, pessoas que passavam pela rodovia ainda acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros ao idoso, mas ele não resistiu e morreu durante o atendimento.

O Policiamento de Trânsito também esteve no local e isolou a área para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

O condutor da motocicleta permaneceu no local do acidente até a chegada do pelotão de trânsito. O laudo com as causas do acidente serão emitidos posteriormente pela Perícia Técnica.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.