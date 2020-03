Na sexta-feira, 20, o governador Gladson Cameli do PP decidiu implantar novas medidas em combate ao Coronavírus por meio do Diário Oficial. Uma delas, foi a suspensão do uso de ponto eletrônico nas repartições públicas do Acre.

Com isso, a utilização do Sistema PontoWeb não cabe mais até durar o decreto, cabendo a cada órgão e entidade o controle da frequência dos seus servidores.

As determinações e orientações acima dispostas cujos prazos não estejam especificados devem perdurar, inicialmente, pelo prazo de 15 (quinze) dias a contar de 20 de março de 2020, podendo ser prorrogados ou antecipados a qualquer tempo.

As dispensas de servidor sem que haja concessão de férias o de licença serão posteriormente compensadas, conforme será previsto em regulamento.