Pessoas infectadas com a Covid-19 (doença causada pelo novo coronavírus), gripe, resfriado ou que tenham alergias podem apresentar sintomas iniciais muito parecidos – mas é preciso ficar atento à evolução de cada um deles.

Como a maioria dos sintomas é comum a essas quatro condições, a duração e a intensidade será determinante para ajudar na diferenciação de cada enfermidade:

a Covid-19 começa com sintomas suaves – a evolução é gradual –, que podem durar de 3 a 25 dias em média, a depender da complicação

a gripe tem duração média de 1 a 4 dias e já começa muito intensa, com febre que dura 3 dias

o resfriado tem um início gradual, dura de 3 a 5 dias em média e não tem complicações graves

as alergias, por serem crônicas, não têm duração estimada – os sintomas são moderados

Covid-19

Os sintomas mais comuns da Covid-19 são febre, tosse e dificuldade de respirar, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Mas os pacientes podem ter variações, como dores pelo corpo, congestão nasal, coriza, dor de garganta ou diarreia. Esses sintomas geralmente são leves, evoluem pouco a pouco e não são os mais comuns.

Segundo o infectologista Renato Grinbaum, a Covid-19 se manifesta diferentes formas: “a) quadro assintomático (sem sintomas); b) tipo de resfriado que tecnicamente se chama rinossinusite viral aguda; c) síndrome gripal; e d) síndrome respiratória aguda grave”.

De acordo com o Grinbaum e com o alergista Marcello Bossois, os sinais de alerta para os casos mais graves, que precisam de cuidados médicos, são:

febre alta

falta de ar com respiração curta

pressão baixa como consequência da infecção

calafrio

batimento de asa do

nariz (esforço para respirar que leva a uma movimentação das narinas)

Ainda não existem dados consolidados sobre a duração dos sintomas. A médica Eliana Bicudo, da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), aponta as seguintes variações:

nos casos mais leves, os sintomas podem durar de 3 a 7 dias

nos casos moderados, de 7 a 10 dias

nos casos severos, acima de 15 dias

O médico especialista do Serviço de Alergia/Imunologia da Santa Casa do Rio de Janeiro Thiago Luiz Bandeira diz que os sintomas podem durar até 25 dias para os casos que apresentam complicação.

Gripe e resfriado

É muito comum que se confundam a gripe e o resfriado, porque ambos apresentam sintomas semelhantes e têm picos durante o outono e o inverno, a exemplo de outras doenças respiratórias.

“Enquanto a maioria das pessoas é infectada algumas vezes durante o ano com o vírus do resfriado, a gripe ocorre com menos freqüência, manifestando-se, por exemplo, uma vez em alguns anos”, diz o Ministério da Saúde.

Os principais sintomas da gripe são:

febre

dor no corpo

dor de cabeça

tosse seca

E os sintomas mais comuns do resfriado são:

tosse

congestão nasal

coriza

dor no corpo

leve dor de garganta

Alergias

A principal característica de uma alergia é a coceira no nariz.

Outros sintomas são:

inflamação crônica de garganta

coriza

irritação nos olhos

congestão nasal

“Pode evoluir para uma quadro de tosse persistente – que pode escalar, nos casos mais graves, para falta de ar”, explica o alergista Marcello Bossois.

Segundo o médico, alergias não causam febres ou calafrios – e essa é a principal diferença em comparação às infecções virais. Além disso, quando bem tratadas, alergias não causam complicações respiratórias.

Além dos sintomas

Os sintomas são importantes para identificar a doença e sua intensidade, mas não são sinônimos de diagnóstico, alerta o imunologista Renato Grinbaum.

“O coronavírus pode causar tanto o resfriado e também a síndrome gripal. É muito difícil diferenciar se uma doença aguda, seja ela o resfriado ou a síndrome gripal, é causada por coronavírus ou outros vírus. Somente testes laboratoriais apontam essa diferença”, explica o médico.

Além disso, as doenças podem se manifestar simultaneamente em um mesmo paciente. “Essas doenças caminham muito juntas, porque o paciente alérgico tem um produção grande de proteínas de adesão, que facilitam a entrada de vírus nas células”, diz Bossois.

Por isso, o controle de alergias e vacina contra outras doenças, como gripe e pneumonia, são importantes para manter o sistema imunológico funcionando e não deixar o ambiente favorável à entrada de outras infecções.