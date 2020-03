C O M U N I C A D O

ECOS DA NOTÍCIA

Em virtude da Pandemia do COVID 19, a editorial do site Ecos da Notícia, tem focado nas informações relacionadas aos números de casos, no Acre, Brasil e Mundo.

Em apoio as ações do Governo do Estado do Acre, informamos os mais de 129 mil seguidores da Fan Page Ecos da Notícia, os meios de prevenção, sintomas e reforçando o APELO FIQUE EM CASA!

Mesmo de casa você pode ajudar.

DENUNCIE quem DESOBEDECER o Decreto de Calamidade.

LIGUE 181

Equipe Ecos.