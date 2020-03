O Ministério da Saúde anunciou, na noite de sexta-feira (20), que chegam a 904 os casos confirmados de covid-19 no país, com 11 mortes ― no entanto, as secretarias estaduais de Saúde divulgaram 986 casos confirmados, até a manhã deste sábado (21), de covid-19 em 25 estados e no Distrito Federal e a cidade de Petrópolis informou, na noite de ontem, a primeira morte por coronavírus na cidade, segundo o G1 e a Globo News.

A morte ocorrida em Petrópolis ainda não foi contabilizada pelo Estado do Rio e não está no balanço oficial do Ministério da Saúde. O paciente havia entrado na lista de casos confirmados durante a tarde. O paciente era um homem de 65 anos, que estava internado em unidade privada desde que retornou de viagem ao Egito. Sua esposa, que ainda aguarda resultado do teste, está internada na UTI do mesmo hospital.

“No mundo ocidental, onde as informações são mais fidedignas […], fica caracterizado que o vírus tem um padrão de transmissão, [que] ele é muito competente”, declarou o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

“São Paulo [que tem 396 casos confirmados] está fazendo o início do seu redemoinho [de transmissão]. Imaginamos que ela vai pegar velocidade e subir nas próximas semanas, 10 dias. Devemos entrar em abril e iniciar a subida rápida, isso vai durar os meses de abril, maio, junho, quando ela vai começar a ter uma tendência de desaceleração”, explicou Mandetta.

“No mês de julho deve começar o platô. Em agosto o platô vai começar a mostrar tendência de queda e aí a queda em setembro é profunda, tal qual a de março na China”, concluiu.