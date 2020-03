Um assaltante foi morto ao tentar atirar contra policiais militares na manhã deste sábado (21). Uma adolescente de 15 anos ainda foi apreendida. O fato aconteceu na Rodovia AC-40, Bairro Vila Acre, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o casal de criminosos estava com uma motocicleta roubada, modelo Yamaha Factor, de cor vermelha e placa QLZ-8890, quando realizaram um assalto em um posto de gasolina. A adolescente, de posse de uma arma de fogo, rendeu clientes e funcionários, em seguida, ela e o comparsa fugiram no veículo em direção à BR-364.

A Polícia Militar foi acionada, colheu informações e conseguiu fazer o acompanhamento do casal até a frente do Parque de Exposições Wildy Viana, onde a dupla acabou se desequilibrando e caiu da moto. O bandido ainda sacou uma escopeta artesanal calibre 28 e tentou atirar contra a guarnição, mas arma falhou.

Diante da ameaça, os policiais efetuaram quatro disparos para conter o criminoso, que foi atingido no abdômen e nas costas. Mesmo ferido, ele ainda tentou fugir, mas acabou caindo e morreu no local. A menor saiu ilesa da ação policial.

Os militares ainda acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando os socorristas chegaram no local, constataram que o criminoso já estava sem vida. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização dos exames cadavéricos.

Após os procedimentos no local do crime, a adolescente foi encaminhada para à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), com a moto roubada, para que sejam feitos os devidos procedimentos cabíveis.

As investigações do caso ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).