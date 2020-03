O jovem Pedro Vinicius Ferras Avelino, de 15 anos, foi morto com um tiro no peito, na tarde deste sábado (21), enquanto caminhava na Rua Serra Dourada, na Quadra 9 do Residencial Jacarandá, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, dois homens em uma motocicleta se aproximaram do menor e o garupa, de posse de uma arma de fogo, desceu do veículo e efetuou atirou contra o rapaz. Um dos tiros acertou o peito do adolescente, e o projétil atravessou o coração da vítima. Após a ação, o atirador voltou correndo para a moto e fugiu com o comparsa.

Um morador da região colocou o rapaz dentro de uma caminhonete e iria levar a vítima para o pronto-socorro, mas, em frente ao colégio militar no Residencial Rosalinda, o veículo foi interceptado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os socorristas ainda tentaram reanimar o adolescente, mas a vítima já estava sem vida. A equipe do Samu encaminhou o corpo do jovem direto para o instituto Médico Legal (IML), para a realização dos exames cadavéricos.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi preso. Não se sabe a motivação do crime, mas o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).