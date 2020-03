Subiu para 11 o número de casos confirmados de coronavírus (Covid-19) no Acre, informou a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) em novo boletim divulgado na tarde deste sábado (21).

Até a última sexta-feira (20) o estado tinha 7 casos confirmados. Os pacientes eram 3 advogados, 3 arquitetos e um empresário de 81 anos, todos residentes da cidade de Rio Branco.

A Sesacre informou que os quatro novos pacientes infectados também são de capital acreana.

Segundo a secretaria, dos 11 casos, 8 são de pessoas com antecedentes de viagem nos últimos 14 dias para fora do Estado, 2 sem antecedentes de viagem, mas que foram contatos dos casos positivos anteriormente e 1 caso teve contato com um grupo de italianos que veio a trabalho recentemente ao município de Rio Branco.

Os dados oficiais apontam que até o momento foram recebidas no Laboratório de Infectologia Charles Mérieux, 168 amostras, das quais 152 foram negativas, 11 positivas e 5 aguardando resultado de exame laboratorial.