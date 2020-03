O Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo (Sifuspesp) revelou nesta sexta-feira 20 que um detento do Centro de Progressão Provisória (CPP) de Bauru, no interior do estado, testou positivo para o novo coronavírus. O sindicato informou ao portal UOL que o sistema prisional paulista registra outros casos suspeitos.

Além desse caso envolvendo um detento, o Sifuspesp divulgou que um servidor do Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, na capital paulista, contraiu a covid-19. Também se investiga o caso de outro servidor com sintomas, lotado na penitenciária A.E.V.P. Cristiano de Oliveira, de Flórida Paulista.

Ainda há suspeita de contágio de um detento do CDP de Pacaembu, no interior paulista; de um detento do CDP I de Pinheiros, na capital (que teria tido contato com pelo menos 35 outros presos que estavam na mesma cela, antes de ser isolado); e de uma detenta da penitenciária feminina da capital, em Santana, na zona norte.