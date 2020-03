Um homem foi preso com mais de 3 quilos de cocaína na manhã desta sexta-feira (20), na BR-364, próximo ao município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, a prisão e a apreensão só foi possível por causa de um trabalho de inteligência do caso. Com base nas informações, as polícias realizaram a barreira na rodovia e aguardaram a chegada do homem que saiu de Rio Branco com destino a cidade de Sena Madureira.

Ao avistaram o veículo denunciado, os agentes deram voz de parada, na qual foi atendida pelo motorista. Ao fazer a verificação no veículo foi encontrado 5 vasos, contendo 165 pacotes de cocaína. Os 165 pacotes totalizaram aproximadamente 3 quilos e 200 gramas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao motorista que foi encaminhado juntamente com a droga encontrada para a Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira, para os procedimentos cabíveis.