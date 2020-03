Neymar ainda não aceitou uma proposta de renovação contratual feita pelo Paris Saint-Germain entre os meses de outubro e novembro de 2019, segundo informa o jornalista Abdellah Boulma, do “Le10sport”. A proposta feita pelo compatriota Leonardo, diretor esportivo do clube francês está na mesa, mas não houve nenhuma resposta sobre o tema.

De acordo com as informações, há um entendimento nos bastidores do PSG de que o craque não fará nada até o final da temporada em relação a uma possível extensão de seu vínculo com o clube francês. O camisa 10 espera ver até onde sua equipe chegará na Liga dos Campeões para tomar uma decisão.

Apesar do brasileiro seguir obcecado por ganhar o maior torneio de futebol da Europa sendo destaque e buscar o prêmio de melhor jogador do mundo, ele não se vê em um novo desgaste como na última janela de transferências. Entretanto, os parisienses também não pretendem forçar a permanência e uma negociação com o Barcelona não está descartada, pois é o desejo do atleta e poderia servir para a injeção de dinheiro no PSG para novas contratações.