Total de casos registrados até agora são de 244 mil, segundo banco de dados da Universidade John Hopkins, que atualiza os dados diariamente

Nesta quinta-feira (19), a pandemia do coronavírus chegou à terrível cifra de 10 mil vítimas fatais em todo o mundo. Também são registrados 244 mil casos, o que significa uma taxa de mortalidade a nível mundial de 4,1%.

No mesmo dia, a Itália superou a China como país que tem maior número de mortes, com 3405 – o país asiático tem 3245. A Itália também é o país que mais eleva o índice de letalidade mundial, já que, no país, os casos fatais são 8,2%.

O coronavírus já registrou casos em 158 países. Entre os que anunciaram recentemente os seus primeiros casos está o Haiti, que confirmou dois casos nesta quinta. O Brasil está em 24º país com mais casos: 534, com 6 vítimas fatais.

Os números estão baseados em um banco de dados criado pela Universidade John Hopkins, dos Estados Unidos, e que é atualizado diariamente.