O servidor público James do Lacen é o mais novo filiado do PDT em Rio Branco, onde ele vai disputar a eleição para vereador. Ele teve a ficha abonada no partido pelo presidente estadual e pelo deputado federal Jesus Sérgio, os dois ases da sigla na região. Depois de um longo período no PT, James muda de casa e fez a seguinte saudação em seu Facebook:

Iniciamos a nossa caminhada, com muita alegria, a convite do deputado Luís Tchê, me filiei ao Partido Democrático Trabalhista-PDT e lancei minha pré-candidatura a vereador.

Esse é um sonho construido com muitas mãos, quero agradecer o apoio daqueles que caminham comigo e que me ajudaram nessa escolha partidária, tenho certeza que com a vontade de Deus, sairemos vitoriosos e realizaremos um grande trabalho em prol da nossa população.

Meus agradecimentos a todos os dirigentes do partido pela transparência e por me receber de portas abertas, obrigado ao deputado federal Jesus Sérgio, que demonstrou seu total apoio e nosso grande líder, deputado Tchê.

Esse é um momento ímpar na minha vida, estou confiante que estou no caminho certo.

Vamos em frente!