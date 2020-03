As horas se passam e o dilema do fechamento e a proibição de brasileiros entrarem na Bolívia continua. Nesta sexta-feira (20), muitos acreanos que trabalham do lado boliviano foram impedidos de acessar o país pela ponte na Avenida Internacional, em Epitaciolândia (AC).

A proibição gerou revolta e o clima ficou tenso quando vários bolivianos entraram livremente em território brasileiro para fazer compras.

Como a população não aceitou essa situação, começou um desentendimento, sendo necessária a intervenção da Polícia Militar para que não houvesse um possível confronto no local.

Ainda na tarde desta quinta-feira, a PM se encontra no local para evitar quaisquer conflitos, mas os bolivianos estão com livre acesso ao Brasil, somente a proibição continua para os brasileiros.

Veja o vídeo: