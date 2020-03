Quatro homens foram presso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, na tarde desta sexta-feira (20), no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Uma operação da Polícia Militar, coordenada pela Companhia de Operações Especiais (COE), conseguiram encontrar com o quarteto com 3,5 kg de cocaína, R$ 5 mil em espécie, cinquenta munições de calibre 38, duas munições de calibre 12, uma pistola .40, televisores e uma motocicleta Yamaha Lander 250, na cor azul, produto de furto/roubo.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos acusados, que foram encaminhados com todo material aprendido para a Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, para que fossem tomadas as providências cabíveis.