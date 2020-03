Um homem identificado como Aldenor Aguiar de Lima, também conhecido como “Jesus”, foi transferido para a capital do Acre, onde receberá os devidos tratamentos após sofrer um acidente no km 9 da BR 317, sentido Epitaciolândia/Rio Branco.

Segundo foi apurado até o momento, Aldenor pilotava uma moto no início da noite desta quinta-feira, dia 19, estaria indo para casa que fica localizada na Comunidade Tucunduba, com acesso pelo no km 21.

Na sua frente ia uma caminhonete dirigida por um homem identificado apenas por “Sonico”, este teria dito que o veículo apresentou uma pane, fazendo com que estacionasse. Foi quando sentiu um impacto na traseira.

O condutor da moto, provavelmente teria tentado desviar do carro, indo se chocar no para-lama traseiro esquerdo. Com o impacto, sofreu fratura exposta em dois lugares da perna direita e no braço, além da queda na estrada.

Foi quando o patrulheiro rodoviário aposentado, Carlos Portela, que possui uma chácara a pouco quilômetros do local, passava no local e prestou ajuda ligando para o resgate do Corpo de Bombeiros, mas, soube que ainda estão sem ambulância para realizar o resgate.

Após conseguir o contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), disse que foram cerca de 25 minutos de espera para chegarem no local, onde prestaram os primeiros socorros e resgataram o motociclista para o hospital em Brasiléia.

O fato foi comunicado a Polícia rodoviária Federal, que iria enviar um equipe para o local e coletar informações e tentar esclarecer sobre o acidente. O estado de saúde do motociclista foi considerado estável e o motorista da pick-up nada sofreu e ficou no local para dar informações.