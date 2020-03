Wilian Tiago dos Santos, 22 anos, foi ferido com um tiro na coxa esquerda, na noite desta sexta-feira (20), enquanto tentava realizar um assalto em uma lanchonete na Rua Adalberto Torres, no Bairro da Paz, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Tiago e um comparsa haviam chegado no local em uma motocicleta. O rapaz desceu do veículo e anunciou o assalto dentro do estabelecimento, mas um policial à paisana que estava no local reagiu e efetuou um tiro que atingiu a perna de Tiago.

O comparsa do jovem, que estava esperando na moto, ao ver o amigo ferido, fugiu por uma área de mata próxima à ponte sobre o igarapé São Francisco.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, prestou os primeiros socorros e encaminhou Tiago ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar o comparsa de Tiago, mas ele não foi preso até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).