A criança de um ano que foi resgatada na manhã da última terça-feira (17), pelo Corpo de Bombeiros e uma equipe do SAMU após ter se afogado na piscina da casa onde mora no bairro Tropical, morreu na UTI Hospital da Criança, em Rio Branco, onde estava internada desde o acidente.

De acordo com as informações repassadas pelos bombeiros, era por volta das 8h30min quando uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada para a ocorrência. No local se depararam com a criança, já fora da água, mas em parada cardiorrespiratória, sem pulsação e pele fria. Imediatamente começou as manobras de ressuscitação. Uma equipe do SAMU chegou quase simultaneamente.

Durante 50 minutos os três socorristas do Corpo de Bombeiros, mais o médico do SAMU se revesaram nas manobras, enquanto os enfermeiros aplicavam medicação e auxiliavam nas ventilações, diante do desespero dos pais.

Ao final desse tempo, a vítima voltou à pulsação e finalmente a vida. A criança acessou sozinha a piscina onde caiu.