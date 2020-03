A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informa, sexta-feira (20/03), que Alagoas tem 06 casos confirmados para Covid-19, além de 53 casos em investigação e 38 descartados. Os seis casos confirmados estão localizados em Maceió.

Durante uma transmissão ao vivo no final da tarde desta sexta, o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, apresentou ao público que acompanhou a live, o cenário epidemiológico em relação ao estado.

“Em relação à origem da possível infecção dos casos confirmados tivemos relatos de deslocamento para outros países e contato próximo de caso confirmado no Estado de São Paulo. Seguimos monitorando toda a situação e é importante destacar que o Laboratório Central de Alagoas [Lacen-AL] já realizou mais de 20 exames”, informou o secretário Alexandre Ayres.

Quanto aos 53 casos em investigação, 45 estão em Maceió; 2 em Ouro Branco, 1 em Penedo; 1 em Rio Largo; 2 em São Miguel dos Campos; 1 em São José da Laje; e 1 em Flexeiras.

Os contatos dos casos suspeitos estão sendo monitorados pela equipe do CIEVS/Sesau, da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió e as vigilâncias dos respectivos municípios.

A Secretaria de Estado da Saúde tem reiterado a necessidade de que a pessoa com histórico de viagem recente ao exterior ou aos municípios de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Belo Horizonte e/ou que tenha tido contato com caso suspeito ou confirmado de Covid-19 e não apresente sintomas, permaneça em casa em isolamento voluntário. No caso de apresentar sintomas respiratórios e febre, buscar atendimento em unidade de saúde, hospitais privados ou Unidades de Pronto Atendimento (UPAS).