Recentemente o canal Sexy Hot, considerado um dos maiores produtores de conteúdo pornô do Brasil, disponibilizou para os usuários 10 filmes para ajudar a quarentena, que tem como intenção conter a propagação do novo coronavírus. As informações são de Ricardo Feltrin.

Os filmes eróticos ficarão disponíveis por tempo indeterminado. Além das 10 produções, o Sexy Hot também liberou nove longas e curtas no serviço on-demand de todas as operadores de TV por assinatura.

Segundo a diretora-geral do grupo, Cinthia Fajardo, a iniciativa é uma forma de “colaborar com a permanência das pessoas em casa, oferecendo mais opções de entretenimento e conteúdo de qualidade”.