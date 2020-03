A Secretaria Estadual de Saúde do Acre (SESACRE) por meio do Departamento de Vigilância em Saúde/DVS, com o objetivo de informar a população e os meios de comunicação sobre a situação epidemiológica do COVID-19 no Estado do Acre, informa que até a manhã da data do dia 20 de março de 2020, o Acre conta com sete casos positivos de Coronavírus (COVID19), segue aguardando o resultado da contraprova, a qual será realizada no Instituto Evandro Chagas/Belém-PA.