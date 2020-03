ASuperintendência de Trânsito de Rio Branco (RBTrans) anunciou a suspensão da cobrança do estacionamento rotativo (Zona Azul) a partir do meio dia desta quinta-feira, 19. A decisão foi noticiada em nota assinada pelo superintendente da RBTrans, Nélio Anastácio, e faz parte do conjunto de medias que estão sendo tomadas pela Prefeitura de Rio Branco para combater a infecção humana pelo novo coronavírus (covid-19).

Leia, abaixo, a íntegra da nota:

N O T A D E E S C L A R E C I M E N T O A Prefeitura de Rio Branco informa que em função das medidas de combate ao novo coronavírus, o sistema de estacionamento rotativo da capital acreana (zona azul) está suspenso a partir das 12h desta quinta-feira, 19. A medida vale pelo período de 15 dias a contar da publicação do Decreto de Emergência em Saúde assinado pela prefeita Socorro Neri na última quarta-feira, 18. Ainda conforme o Decreto, a medida pode ser estendida, por iguais períodos, enquanto o momento de emergência perdurar. Rio Branco-AC, 19 de março de 2020. Superintendência da RBTrans

Prefeitura de Rio Branco