O corpo do pastor evangélico, Mariceudo Belém da Silva, de 37 anos foi encontrado dentro da Igreja que ele liderava, localizada na travessa Açaí, no bairro Belo Jardim I, região do Segundo Distrito de Rio Branco, capital do Acre.

De acordo com informações, o corpo do pastor apresentava sinais de tortura, estava com as mãos e os pés amarradas para trás e amordaçado, além de ter sido executado com um tiro na nuca.

O corpo de Mariceudo, foi encontrado pela própria esposa, no interior da Igreja.

Segundo a mulher do pastor, ele teria saído a noite para participar de uma oração na Igreja, ao amanhecer a mulher notou que o marido não havia retornado para casa.

Preocupada e sem informações, a mulher foi procurar o marido na Igreja, quando encontrou o corpo.

Os sinais de tortura e o tiro na nunca, além de detalhes como imobilizar mãos e pés para trás, fazem a polícia acreditar em crime de execução, dada as características desse tipo de crime.

Segundo moradores da região, foram ouvidos vários tiros durante a noite na localidade, como também foi relatado nas redes sociais. Como os riscos de morte de sair a noite no bairro é grande ninguém foi ver o que estava acontecendo.

Segundo informações de fiéis da igreja um dos motivos e a que a polícia trabalha como hipótese, foi que o pastor se recusou pagar “o dízimo’ para uma facção criminosa que atua no local.

As investigações iniciaram, pessoas próximas ao pastor começam a ser ouvidas, mas a polícia alega ainda não saber a motivação.

Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa DHPP, estão levantando mais informações para elucidar o caso.