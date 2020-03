A Prefeitura de Rio Branco informa que em relação a paralisação dos trabalhadores do transporte coletivo ocorrida hoje, já está adotando todas as medidas administrativas cabíveis tanto no âmbito contratual quanto operacional para a retomada imediata dos serviços.

O ato não foi previamente informado e não tem qualquer relação com as ações do poder público municipal para o combate à pandemia do novo coronavírus. A empresa Floresta deixou de cumprir o mínimo da operação com 40% da frota operando, como determina a Lei, e um atendimento ainda que parcial deveria ser mantido.

Somos solidários com a categoria dos trabalhadores do transporte coletivo na cidade de Rio Branco, em relação as reivindicações, mas nesse momento os usuários que dependem desse serviço público essencial precisam ter seu direito de mobilidade garantido. Lamentamos essa decisão que agrava a situação de crise que o Estado e país atravessam em função da pandemia no novo coronavírus.

Superintendência da RBTrans

Prefeitura de Rio Branco

Rio Branco-AC, 19 de março de 2020.