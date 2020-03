As entidades médicas do Estado do Acre entregaram ao secretário estadual de saúde, Alysson Bestene, uma carta conjunta de pedidos e recomendações específicos aos profissionais médicos e de apoio da saúde.

O documento solicita o fornecimento de equipamentos de proteção individual adequados aos profissionais que lidam com pacientes sintomáticos (febre ou tosse), como luvas descartáveis, máscaras, óculos de proteção e aventais descartáveis, caso precise.

Que as salas de espera permitam que os pacientes respeitem o espaçamento de 2 metros entre um e outro, evitando aglomeração; que as máscaras de proteção também sejam fornecidas aos pacientes sintomáticos durante o fluxo de atendimento; que se limite o número de acompanhantes nas unidades, assim como os possíveis objetos contamináveis (chapéus, ventiladores, bonés, mochilas e etc.

Para a presidente da Associação dos Médicos do Acre (Amac) doutora Jene Greyce, o momento pede atenção aos profissionais para que se evite maiores problemas.

“Estamos passando por um momento difícil em nível mundial. Precisamos garantir que todas as recomendações do decreto presidencial também sejam respeitada aos profissionais da saúde, pois somos nós que lidamos diretamente com os pacientes e não queremos que ao exercer nosso oficio, nossos familiares também sejam atingidos. Além disso, um profissional afastado por conta da doença sobrecarrega os demais. As pessoas precisam manter a calma para que possamos atender a todos da melhor forma possível”, destaca Jene.

“A recomendação de se evitar aglomeração nas unidades de saúde pode parecer uma medida extrema, mas se faz necessário. Até o momento só temos três casos confirmados e quase cinquenta com suspeita. Queremos ser inseridos nas discussões tendo em vista que a união e força das entidades médicas, juntamente com as ações do governo podem ajudar a mobilizar médicos e cidadãos para evitar a contaminação pelo COVID-19”, enfatiza a presidente.

A carta foi assinada pela Amac, CRM-AC, Sindmed e Academia Acreana de Medicina.

Victor Augusto – Ascom