Ismael Carlos Matias 30 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na manhã desta quinta-feira (19), na Rua São Pedro, no Conjunto Laélia Alcântara, na região do Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a Ismael é morador do bairro Ilson Ribeiro e estava caminhando por uma das ruas do Conjunto Laélia Alcântara, quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta, o garupa desceu e de posse de uma arma de fogo de aproximou da vítima e realizou cerca de 15 disparos, apenas 4 acentou o homem, sendo um no abdômen, um na nádega, um no braço e outro no pulso. Após os tiros a vítima ainda conseguiu correr cerca de 100 metros e acabou caindo sem forças, os criminosos ainda se aproximaram novamente da vítima olharam para ele e achavam que ele estava morto, em seguida o garupa subiu no veículo e fugiu tomando rumo ignorado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado e conseguiu realizar os primeiros socorros e salvar a vida de Ismael, que foi encaminhado para o pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

A Policiais Militares foi acionada e estive no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A motivação do crime pode ser mais um capítulo da guerra entre facção criminosa. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).