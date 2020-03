O serralheiro Rony Roberto da Silva, 43 anos, Francisco Natael Costa de Jesus, 20, e Talisson, 20, foram feridos a tiros, na noite desta quinta-feira (19), na Rua Ruanda, no Residencial Cabreúva, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, as vítimas estavam conversando em via pública, quando quatro homens em um carro se aproximaram, baixaram os vidros do veículo e, de posse de armas de fogo, efetuaram cerca de 20 disparos contra as três pessoas.

Os tiros atingiram o rosto, no braço e nas costas de Rony. Natael foi atingido no abdômen. Talisson foi baleado com dois tiros nas costas. Após a ação, os autores do crime saíram em fuga no veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou duas ambulâncias ao local para prestar os primeiros atendimentos e levar as vítimas ao pronto-socorro de Rio Branco. Rony ficou em estado de saúde grave e Natael estável. Talison foi levado ao PS por terceiros e seu estado também é estável.

A Polícia Militar esteve no local onde o fato aconteceu, colheu informações e tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento.

A suspeita, segundo a polícia, é de o crime que esteja relacionado com a guerra entre facções. Além dessa, foram registradas outras tripla tentativas de homicídio na capital esta semana.

As investigações deste e dos outros casos são realizadas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).