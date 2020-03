ACâmara Municipal de Rio Branco suspendeu as sessões ordinárias, a partir dessa quinta-feira, até o fim do mês ou até que a crise causada pela covid-19 passe. A decisão foi anunciada pela presidente da Casa Legislativa, em exercício, vereadora Lene Petecão (PSD).

Lene Petecão, no entanto, garantiu que será a paralização dos trabalhos da Câmara, já que equipe de servidores e vereadores ficará de prontidão, principalmente, para dar apoio à prefeita Socorro Neri e sua equipe que atua no combate ao coronavírus e apoio aos acometidos pela covid-19.

“Ficaremos com uma equipe de prontidão para qualquer eventualidade. Se a prefeita precisar a aprovação de algum projeto importante para esse ajuste nesse momento de coronavírus, a Câmara estará aqui fazendo o seu papel”, garantiu Lene Petecão.

A vereadora também informou que os servidores que estão dentro do grupo de risco estão sendo dispensados para o trabalho em casa. Entre esses estão os com idade igual ou superior a 65 anos, grávidas ou outros que estejam com a saúde debilitada por qualquer enfermidade.