O Acre tem mais um caso confirmado de coronavírus (Covid-19), informa a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), em boletim divulgado na noite desta quinta-feira, 19. Com este, sobe para 4 o número de pessoas que testaram positivo para coronavírus no Acre.

A secretaria informou que esse último caso se trata de transmissão local do vírus. Seria uma mulher de 28 anos que teve contato com um dos outros três acreanos infectados com a Covid- 19, em Rio Branco.

Além da confirmação desse caso, a Sesacre informou que, até o momento, foram recebidas no Laboratório de Infectologia Charles Mérieux, no município de Rio Branco, 103 amostras, das quais 80 foram negativas, 4 positivas e 19 aguardando resultado de exame laboratorial.

Ainda de acordo com o comunicado, todos os casos notificados estão sendo acompanhados pela equipe da Vigilância Epidemiológica no âmbito estadual e municipal, e os pacientes estão em isolamento.