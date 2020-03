Duas pessoas foram presas pelo crime de tráfico de drogas na tarde de terça-feira (17), no Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo informações de agentes da Polícia Federal, os homens estavam cerca de 3kg de drogas estavam escondidas no próprio corpo, e estavam prontos para embarcar com destino Belém, no estado do Pará.

Após a verificação do transporte do entorpecente, a dupla recebeu voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Cruzeiro do Sul, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico interestadual de drogas previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, cuja pena é de 5 a 15 anos de reclusão em regime fechado.

Em seguida foram levados para a Unidade Prisional Manoel Neri, onde ficaram a disposição da Justiça.