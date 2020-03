O monitorado por tornozeleira Carlos Henrique Oliveira, de 27 anos, foi morto por 6 tiros, na noite desta quarta-feira (18), dentro da própria casa, próxima à ponte do São Francisco, na Estrada do São Francisco, no bairro Baixa da Colina, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, dois criminosos em uma motocicleta chegaram no local e o garupa desceu do veículo, entrou na varanda da residência, bateu na porta e pediu para falar com a vítima.

Uma criança abriu a porta, então, o bandido aproveitou o momento, invadiu a casa e realizou 6 disparos no peito e tórax de Henrique, não dando chance de defesa para o monitorado. Após a ação, o criminoso voltou ao veículo e fugiu com o comparsa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que a vítima já estava sem vida.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Policiais Militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A motivação do crime pode ter sido um acerto de contas, pois Henrique havia se desligado recentemente de uma facção criminosa e entrado para uma igreja evangélica. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).