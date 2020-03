Bolsa de Valores de São Paulo abriu em forte queda, de mais de 8%, operando abaixo dos 70 mil pontos

Em mais um dia de instabilidade no mercado financeiro diante da crise aprofundada pela pandemia do coronavírus, o dólar bateu novo recorde, chegando a ser comercializado a R$ 5,20, mesmo com o anúncio de interveção do Banco Central.

Após dois leilões de US$ 2 bilhões à vista, por volta das 10h30, o dólar era negociado a R$ 5,15, alta de 2,89% frente ao fechamento desta terça-feira (17). O dólar turismo está sendo negociado a R$ 5,19 para compra e R$ 5,37 para venda.